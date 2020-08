The Walking Dead is jarenlang heel populair geweest en er zijn meerdere games uitgekomen onder de Walking Dead naam, maar niet allemaal waren ze even goed noch populair. Ontwikkelaar Survios probeert het gewoon opnieuw, maar nu in virtual reality met The Walking Dead Onslaught. Dat moet wel gaaf worden, toch?

Of ze daarin gaan slagen weten we natuurlijk nog niet, maar de nieuwe gameplaybeelden hieronder zien er niet verkeerd uit. De trailer doet ook de releasedatum uit de doeken, namelijk 29 september. Nog even wachten tot we een definitief oordeel mogen vellen dus.

De pre-orders zijn nog niet live, maar eenieder die de game vooruitbesteld vanaf wanneer dat mogelijk is, krijgt een Hunter Daryl en Sheriff Rick skin plus een Golden Katana en Golden Knuckle Knife cadeau.