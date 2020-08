Niet zo heel lang geleden brachten we je het nieuws dat DiRT 5 helaas werd uitgesteld. Gelukkig is het niet zo lang als het gemiddelde uitstel in 2020, ditmaal betreft het slechts een weekje extra wachten.

Desalniettemin blijkt er voldoende content te zijn waarmee Codemasters de echte fans van de rallygame tevreden hoopt te houden. Zo maakten zij de volledige soundtrack van de game bekend, zodat je alvast weet op welke tracks je volledig uit je plaat kan gaan terwijl je je best doet om niet van de baan te glijden.

Op deze lijst zien we heel wat verschillende genres terug, van Drum ’n Bass tot Hip Hop en Rock. De volledige tracklijst hebben we hieronder even voor je opgesomd.

Tracklist van DiRT 5