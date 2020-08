Via Twitter maakte het officiële Bless Unleashed account bekend dat de MMO binnenkort niet meer enkel voor de Xbox One beschikbaar zal zijn. De exclusiviteit wordt op korte termijn beëindigd en dat betekent dat er een release voor de PlayStation 4 in aantocht is.

Een releasedatum werd nog niet bekendgemaakt, maar wel liet uitgever Bandai Namco weten dat er een gesloten beta op de planning staat voor 20 tot en met 24 augustus. Als je hieraan deel wilt nemen, dan kun je je via deze link inschrijven. Een code voor deelname wordt niet gegarandeerd, maar je kan het allicht een kans geven!

Check de aankondigingstrailer hieronder.