Techland maakt bekend dat de Hellraid, de meest recente uitbreiding voor Dying Light, nu beschikbaar is. In de uitbreiding tref je een mysterieuze arcadekast in je thuisbasis aan, die je naar de wereld van Hellraid transporteert. In 2013 kondigde Techland de duistere middeleeuwse first-person fantasy slasher Hellraid aan, echter werd de ontwikkeling in 2015 stopgezet.

Verwacht niet dat je die versie nu als DLC kunt spelen. In plaats daarvan kom je terecht in Ba’al’s toren, waarin je het opneemt tegen onder meer zombies en skeletten. Je hoeft nu ook niet zelf je wapens te maken, aangezien je toegang krijgt tot zwaarden, hamers en hakbijlen. Die wapens zijn overigens ook in Harran zelf te gebruiken. Daarnaast is er een apart progressiesysteem en kun je de content met vier spelers in coöp spelen.

Hellraid kost € 9,99 in de PlayStation Store. Dat is wat aan de hoge kant, aangezien je in een uurtje door de toren heen bent. Het is natuurlijk de bedoeling om dat meerdere keren te doen, maar wellicht is het verstandiger om nog even te wachten. Techland liet namelijk eerder weten dat Hellraid in september wordt uitgebreid met “Lord Hector’s Demise” en de ontwikkelaar blijft de uitbreiding ook daarna nog ondersteunen. Zie dat tientje dan maar als een investering in hopelijk nog veel meer Hellraid content.