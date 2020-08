Spider-Man: Miles Morales was natuurlijk al in zijn volle glorie tijdens de PlayStation 5 showcase te zien, maar nu is er een korte clip opgedoken die een beter beeld geeft van de ray-tracing mogelijkheden op de console. In de clip springt Miles over iemand heen en in de achtergrond en links in het raam zie je ray-tracing gebruikt worden voor zijn reflecties. Klein, maar fijn zeggen we dan.

Completely missed that reflection on the left from the Spider-Man: Miles Morales' announce trailer. Ray-tracing goodies 😍 Via: https://t.co/CZotWOEILP pic.twitter.com/pJZYFV3SO1 — Shinobi602 (@shinobi602) August 13, 2020

Niet alleen is Spider-Man: Miles Morales een PlayStation 5 launch game, er is ook een 4K/60 fps performance modus op de nieuwe console van Sony. Dat komt goed van pas, als het gerucht waar is dat Spider-Man: Miles Morales ook een remaster van Spider-Man bevat. Mocht je meer over Miles Morales willen weten, lees dan de extra informatie die ontwikkelaar Insomniac onlangs heeft gedeeld.