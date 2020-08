Sony heeft een nieuwe commercial uitgebracht die helden centraal zet en laat Sony daar nu net een overvloed van hebben. Van Aloy tot Deacon St. John en van Miles Morales tot Kratos… het komt allemaal voorbij in de commercial.

Het beperkt zich echter niet tot alleen personages uit games, want ook bekende sterren passeren de revue. Denk aan Tom Hanks en Denzel Washington. Het resultaat is mooi geworden en om er zelf even van te genieten druk je hieronder op play.