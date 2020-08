Jeffrey Jones zal weinigen wat zeggen, maar zodra we de bijnaam ‘Lazlow’ laten vallen dan wordt hij onmiddellijk aan de Grand Theft Auto-franchise gelinkt. Lazlow is al jaren in de serie te horen als dj en hij werkte bij Rockstar mee aan het schrijven van de games, ook trad hij op als producer.

Verder heeft hij meegewerkt aan Bully, Max Payne 3, Red Dead Redemption en het vervolg, en nog veel meer. Het is dus een echte veteraan, maar helaas is hij niet langer bij Rockstar werkzaam. Via een LinkedIn update zijn we te weten gekomen dat Lazlow na 20 jaar Rockstar in april verlaten heeft.

Reden hiervoor is ziekte binnen zijn familie wat momenteel al zijn aandacht nodig heeft. Zijn zus vecht momenteel hard tegen kanker en Lazlow is momenteel degene die voor haar zorgt, zijn werk staat voor nu dan ook op een lager pitje.