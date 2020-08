Het duurt nog ongeveer een half maandje vooraleer Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 op de markt ligt en wij zijn niet de enige die al reikhalzend uitkijken naar de release. De game heeft, net zoals het origineel, opnieuw een uitgebreid rooster aan skatelegendes. Eén van deze legendes is Rune Glifberg, die ons nu even komt warm maken voor de game.

De video duurt misschien niet zo heel lang, maar we krijgen wel Glifberg te zien terwijl hij zijn motion capture opneemt én we zien hem in digitale vorm zijn beste kunstjes uitvoeren. Je kan de video hieronder volledig bekijken.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verschijnt op 4 september 2020. Wij kregen onlangs de kans om de game al eens uit te testen, dus lees dat zeker ook eens na via deze link.