Ondanks de wereldwijde pandemie gaan vele grote evenementen dit jaar toch door, zij het dan in digitale versie uiteraard. Zo gaat de digitale Gamescom deze maand van start en als we mogen afgaan op recent nieuws van gastheer Geoff Keighley, dan mogen we ons wel verwachten aan een goed gevulde show. Zo zou het Gamescom Opening Night Live evenement zelfs meer dan 20 games voor ons in petto hebben.

Just two weeks until @gamescom Opening Night Live. We're excited to be doing a LIVE show for you with 20+ games, lots to reveal in the next few weeks! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2020