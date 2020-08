Onlangs werd dan uiteindelijk het mysterieuze nieuwe project van Rocksteady onthuld na een lange periode van geruchten: een Suicide Squad game komt er officieel aan. Alhoewel we nu nog niet zo bijster veel nieuws hebben over deze game, weten we intussen wel al de officiële naam van de game: Suicide Squad: Kill the Justice League.

De Suicide Squad is uiteraard de bende disfunctionele schurken uit de comics van DC, terwijl de Justice League een groep superhelden is. Hoe beide groepen dan precies met elkaar in conflict zullen komen, kunnen we momenteel enkel maar over speculeren. We krijgen gelukkig wel meer info over de game op 22 augustus, tijdens een speciaal panelgesprek op de DC Fandome. Wij houden jullie alleszins op de hoogte!