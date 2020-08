Infinity Ward heeft gisteren een nieuwe patch uitgebracht voor Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone. Update 1.25 is gelukkig niet heel groot, want op de PlayStation 4 dien je een bestand van slechts 1.2 GB te downloaden.

Ook de changelog is niet heel uitgebreid, maar desondanks worden er een paar vervelende bugs verholpen. Het grootste probleem was dat veel spelers de afgelopen dagen melding maakten van een issue waardoor wapens niet juist in beeld werden weergegeven, wat de game praktisch onspeelbaar maakte. Dit probleem is nu dus gelukkig verleden tijd. Daarnaast zijn er wat andere bugs opgelost en zijn er een paar maps uit specifieke playlist rotaties gehaald.

Alle details van de nieuwe patch lees je hieronder in de changelog.