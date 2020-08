Eerder dit jaar werd de Souls-achtige RPG Mortal Shell aangekondigd en begin deze maand werd de releasedatum onthuld. Dit was best opvallend, omdat de game namelijk al vanaf 18 augustus te koop is, wat dus erg snel is.

Op die dag komt Mortal Shell enkel digitaal uit, maar ontwikkelaar Cold Symmetry en uitgever Playstack hebben nu goed nieuws voor iedereen die de game liever fysiek aanschaft. Doordat er veel vraag naar is, is er namelijk besloten dat Mortal Shell ook een fysieke release krijgt. Vanwege de tijd die nodig is voor de productie en distributie laat de fysieke uitgave wel iets langer op zich wachten dan de digitale release. Mortal Shell is vanaf 2 oktober in de winkels verkrijgbaar.

Wanneer je de fysieke uitgave van Mortal Shell koopt, kun je ook nog wat leuke extra’s verwachten. Zo krijg je er een poster bij, evenals een artbook. De fysieke versie gaat €34.99 kosten.