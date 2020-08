Het is bekend dat Criterion Games aan een nieuw deel in de Need for Speed-serie werkt voor de volgende generatie consoles. Die game moet naar verwachting ergens in 2021 uitkomen, maar de kans is aanwezig dat we al eerder iets rondom Need for Speed kunnen verwachten. Onlangs meldde journalist Jeff Grubb van VentureBeat namelijk dat er een remaster van Need for Speed: Hot Pursuit uit 2010 in ontwikkeling is.

Sinds dat gerucht hebben we daar niets meer over gehoord, maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Op de website van Amazon UK verschenen dit weekend namelijk productpagina’s voor Need For Speed: Hot Pursuit Remastered voor de Xbox One en Nintendo Switch. Amazon gaf aan dat de remaster op vrijdag 13 november 2020 uit zou moeten komen, wat past bij het gerucht van Grubb. Verder waren er geen details of beelden te vinden op de productpagina. Inmiddels heeft Amazon de betreffende pagina’s alweer offline gehaald.

Hoewel er alleen pagina’s voor Need for Speed: Hot Pursuit Remastered voor de Xbox One en Nintendo Switch online verschenen, kunnen we ervan uitgaan dat de game ook gewoon voor de PlayStation 4 wordt uitgebracht, mocht de remaster inderdaad realiteit worden. Dat begint er nu dus wel steeds meer op te lijken, na het eerdere gerucht en de vermelding van Amazon. Als Electronic Arts met meer informatie komt, laten we het vanzelfsprekend weten.