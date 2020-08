Bandai Namco brengt aan het einde van deze maand Captain Tsubasa: Rise of New Champions uit, een voetbalgame die gebaseerd is op de Japanse mangaserie Captain Tsubasa. De laatste tijd hebben we veel trailers van het spel gezien en ook nu is er weer een nieuwe video verschenen. Deze keer gaat het om een tutorial video.

In de gameplay video, die bijna acht minuten duurt, worden de basics van Captain Tsubasa: Rise of New Champions aan je uitgelegd. Dat is best handig, want het gaat hier immers niet om een standaard voetbalgame. Captain Tsubasa: Rise of New Champions is een arcade game waarin personages bijvoorbeeld specifieke vaardigheden en moves hebben. Bekijk de video hieronder dus snel om meer te weten te komen over hoe de game in elkaar steekt.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions komt op 28 augustus uit voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.