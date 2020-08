De release van de volgende generatie consoles komt nu wel erg dichtbij: we mogen de volgende Xbox in november verwachten en de PS5 volgt hoogst waarschijnlijk ook ergens in die periode. Informatie over het prijskaartje wordt ons momenteel nog steeds halsstarrig geweigerd, maar over games en specs weten we intussen al vrij veel. Ook het design van de consoles is ons inmiddels bekend, het oog wil immers ook wat. Het design van de PS5, dat je hierboven nog eens kan bekijken indien je het vergeten zou zijn, werd ook opgemerkt door Phil Spencer, de baas van Xbox.

In een aflevering van Animal Talking gaf de man zijn mening over de reden waarom de consoles moesten kiezen voor het design waarvoor uiteindelijk gekozen was. Het belangrijkste element hierbij zou namelijk de ventilatie zijn geweest en gezien beide consoles een andere visie hanteerden, werd gekozen voor een ander design. Hij toont echter wel aan dat hij fan is van het PS5-design en dat hij respect heeft voor de weg die het team heeft ingeslagen. Je kan zijn volledige uitleg hieronder nalezen:

It’s hard because I know the physics that we’re both dealing with when it comes to these consoles. And cooling these consoles — the power, the energy use — that presents real challenges this generation. We’re talking about consoles — with the CPU and GPU — that are real powerful computers, effectively.

We chose our design because we wanted a large fan that we could spin a little more slowly so we’re not making noise. We wanted a very quiet console, so noise was something that we focused on. So we built a form-follow-function design so that we could draw a lot of air with a big fan spinning a little bit slower so we didn’t get those high-pitched whining sounds that sometimes consoles can make.

I like the design of what they did. I have a lot of respect for what the teams do at PlayStation. But they’re running their box differently than we are, and it creates unique design challenges in how you keep these things cool. That’s a problem for both of us, so that’s not a shock. And they took an approach that is different than what we did.