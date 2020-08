De populaire comic reeks Scott Pilgrim werd intussen al enkele jaren geleden beëindigd, maar de geliefde reeks kent vandaag de dag zo nog steeds zijn fans. De unieke mix van verschillende video game referenties en over-the-top actie was een ware hit bij het publiek en wist dan ook zowel een film- als een gameadaptatie te scoren. Die game kwam in 2010 uit voor onder andere de PS3, maar werd in 2014 jammer genoeg offline gehaald tot ongenoegen van vele fans. Flash forward naar 2020, want nu duikt plots de hoop op dat Scott Pilgrim zal terugkeren!

De maker van de originele comics, Bryan Lee O’Malley, postte namelijk onlangs een wel erg interessante tweet. Ubisoft, die de originele game indertijd uitbracht, zou hem gecontacteerd hebben. We gaan ervan uit dat het hier niet om een telefoontje ging om even te kijken hoe het met elkaar gaat, dus hopelijk mogen we erg binnenkort nieuws verwachten. We houden jullie op de hoogte…