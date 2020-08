Aan het eind van de maand juni konden velen onder ons wat jeugdsentiment beleven door de release van SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated. De heruitgave van een geliefde klassieker wist overwegend goed te scoren bij critici, zo ook in onze review, maar ook bij het publiek. Tijdens de webcast presentatie van Q1 van de Embracer Group werd dit zelfs heel duidelijk: Battle for Bikini Bottom blijkt namelijk de kaap van 1 miljoen exemplaren voorbij te zijn.

Daarnaast werd ook aangekondigd dat THQ Nordic zowaar zijn beste kwartaal ooit beleefde, wat uiteraard vooral te danken is aan Spongebob, maar ook aan de Destroy All Humans Remake. De nostalgische aanpak van de uitgever blijkt zowaar te werken bij het publiek.