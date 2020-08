Met Man of Medan bracht Supermassive Games vorig jaar het eerste deel van hun Dark Pictures Anthology uit. De game was verre van perfect, maar bevatte voldoende horrorplezier om de tweede episode op menig verlanglijstje te doen belanden. Little Hope verschijnt eind oktober, vindt plaats in een heel andere setting en belooft het één en ander te verbeteren. Klinkt goed, toch?

Het ziet ernaar uit dat we nog meer Dark Pictures kunnen verwachten. Man of Medan was namelijk best een succes. Bandai Namco heeft onlangs laten weten dat de game wereldwijd meer dan één miljoen keer over de toonbank gegaan is. Een getal waar de uitgever behoorlijk tevreden mee lijkt te zijn. En naarmate de anthologie verder gaat, ziet Bandai Namco dit cijfer nog verder stijgen:

“It’s tricky to make people understand it’s an anthology when you have only one volume. This is why we’re looking so much forward to the release of the second one and then be able to start discussing potential new volumes, because you need to ground this ‘anthology’ wording. Anthology doesn’t mean anything when you have only one box on your shelf, or one digital game in your library. Each volume will grow the audience.”