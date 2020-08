Elk kwartaal schijnt Capcom een licht op de verkoopcijfers van hun games. De meest recente update is net achter de rug en hieruit leren we dat Monster Hunter: World nog steeds trots aan kop staat. De game ging reeds 16,1 miljoen keer over de toonbank en is daarmee Capcoms grootste succes tot dusver.

Op nummer twee staat Resident Evil VII, al heeft deze titel nu nog een andere mijlpaal om mee op te scheppen. De game steekt namelijk met 7,9 miljoen verkochte exemplaren Resident Evil 5 (7,7 miljoen keer verkocht) voorbij en kroont zich zo tot het best verkopende deel in de franchise. Knappe prestatie.

Al schuilt er een kaper op de loer. De remake van Resident Evil 2 is namelijk nog steeds aan een helse opmars bezig en is nu al 7,2 miljoen keer langs de kassa gepasseerd. Als dat zo verder gaat, zal Resident Evil VII zijn troon snel weer moeten afgeven aan dat andere pareltje in de reeks. Wij volgen de race op de voet.