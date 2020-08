Al jaren duiken overal geruchten op over een nieuwe Batman game van WB Montreal, die zou focussen op de Court of Owls. Het bleef echter bij vage speculaties en anonieme insider informatie. Tot binnenkort, want nu weten we dat de ontwikkelaar de nieuwe Batman game – waar die ook over gaat – nog deze maand officieel zal aankondigen.

Hier en daar klonk al gefluister over het DC Fandome evenement op 22 augustus, oftewel dé plaats en datum bij uitstek voor deze grootse onthulling. Nu het volledige schema van het evenement bekendgemaakt is, kunnen we dit gerucht als bevestigd beschouwen. De nieuwe Batman game wordt op 22 augustus voor het eerst getoond aan publiek.

Wij kunnen alvast niet wachten om te zien welke richting WB Montreal met de franchise zal uitgaan.