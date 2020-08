Zo nu en dan brengt Epic Games een bundel uit voor Fortnite die daadwerkelijk in de winkels gekocht kan worden. Dit is dan een hoesje, maar in plaats van daarin een disc te treffen, zit er een code in voor in-game goodies. Nu heeft de ontwikkelaar en uitgever van de populaire Battle Royale shooter weer een nieuwe bundel aangekondigd.

Het gaat om de ‘The Last Laugh’ bundel die op 17 november uitkomt voor alle current-gen platformen. Interessant is echter de vermelding van de PlayStation 5 en Xbox Series X, waarbij staat dat deze bundel op tijd voor die platformen zal verschijnen. Met de genoemde releasedatum lijkt het aannemelijk dat de PS5 ergens in dezelfde maand verschijnt.

Deze bundel draait volledig om de Joker, bekend van Batman, zo bestaat het pakket uit het volgende: The Joker Outfit, Laugh Riot Back Bling, Bad Joke Pickaxe, The Joker’s Revenge Pickaxe en the Pick a Card Emote. De bundel zal trouwens ook digitaal verkrijgbaar zijn, de prijs is dan 1.000 V-Bucks.