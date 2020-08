Ubisoft bracht vorige week al een teaser uit van Rainbow Six Siege in combinatie met Sam Fisher en inmiddels heeft de uitgever ook alle informatie uit de doeken gedaan. Het gaat om het derde seizoen in het vijfde jaar van de game en dit seizoen heet ‘Operation Shadow Legacy’. Sam ‘Zero’ Fisher zal als aanvallende Operator in dit seizoen aan de game toegevoegd worden, de map Chalet is opnieuw ontworpen en vanzelfsprekend kom het seizoen met nog diverse andere verbeteringen voor de game.

Sam Fisher is als Operator uitgerust met de gadget ‘Argus Launcher’, wat een tweerichtings boorcamera is. Deze kan afgeschoten worden op zachte en harde muren, ramen en luiken en blijft ook zitten en zoals de omschrijving al doet vermoeden, stelt het spelers in staat om aan beide kanten via de camera rond te kijken. Verder is de camera voorzien van een laser die schade kan aanbrengen bij verdedigers of hun gadgets. Tot slot beschikt Sam Fisher over zijn SC3000K en meleewapen de Karambit.

De map Chalet is van een rework voorzien en dat is terug te zien op zowel de eerste als de tweede verdieping. Ook is het nu mogelijk dat spelers zich via het dak verplaatsen én er is een extra ruimte aan de kelder toegevoegd voor meer variatie in de looproutes. Eén van de bomlocaties was de trofeeënkamer, maar die is nu verplaatst naar de dineerruimte.

Verdere aanpassingen zijn als volgt:

Ping 2.0 (naast de bekende gele pings zijn nu ook uitgebreidere, contextuele pings toegevoegd)

Map Ban (de mogelijkheid om aan het begin van een wedstrijd 1 van de 3 voorgestelde maps uit te sluiten)

Introductie van de Hard Breach Charge, een nieuwe secundaire gadget

Nieuwe vizieren en de mogelijkheid om de kleur hiervan te veranderen

Nieuwe Reinforcement Pool (vanaf nu 10 reinforcements voor het gehele team in plaats van 2 per persoon)

De testserver met Operation Shadow Legacy is vandaag live gegaan en zodra de content het testen goed doorlopen heeft, komt het naar de normale servers. Wanneer precies is op dit moment nog niet bekend. Verder heeft Ubisoft nog aangekondigd dat Rainbow Six Siege vanaf 27 augustus tot en met 4 september geheel gratis te spelen is tijdens de zogeheten ‘Free week’.