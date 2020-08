Naarmate we dichterbij de release van next-gen consoles komen worden er steeds meer details uit de doeken gedaan. Dat loopt uiteen van de controller tot het design van de console en van de aankondiging van cross-gen games tot de onthulling van bijbehorende box-arts.

Nu zijn er van een aantal games de box-arts van hun PS5-uitgaves online verschenen en die hebben we hieronder op een rijtje gezet. Het witte is toch ietwat wennen, maar staat op zich wel mooi. Toch? Laat hieronder weten hoe je er over denkt.