Dragon Ball FighterZ is inmiddels een al wat oudere titel, maar Bandai Namco blijft de game uitgebreid ondersteunen met nieuwe personage. Zo is voor de maand september het personage Master Roshi aangekondigd en hij maakt vanzelfsprekend deel uit van Fighter Pass 3. Iedereen die die pas bezit, kan het personage straks ‘kosteloos’ downloaden.

Om alvast een eerste indruk van Master Roshi te geven heeft Bandai Namco de onderstaande trailer uitgebracht, waarin gameplay te zien is. Na de release van dit personage volgen er nog twee, zoals hierboven te zien is. Maar wie die personages zijn is op dit moment nog niet bekend.