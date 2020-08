Het is geen nieuws dat Sony nadenkt over toekomstige PlayStation VR headsets, aangezien dat eerder al door de elektronicagigant werd bevestigd. Het bedrijf liet ook weten, dat het niet van plan is om een nieuwe PlayStation VR headset gelijktijdig met de PlayStation 5 uit te brengen. Echter lijkt het er nu wel op dat Sony inmiddels aan een next-gen PlayStation VR headset werkt, dankzij een vacature die door Upload VR werd gespot.

Wat overigens wel opvalt is dat de vacature niet specifiek door de PlayStation divisie zelf is geplaatst. Verder wordt er benadrukt dat het gaat om een nieuwe headset, die geschikt is voor over 5 jaar. Dat sluit netjes aan bij de patenten die zijn aangevraagd voor een draadloze headset en verbeterde controllers. Waarschijnlijk gaat het daarom nog wel even duren voordat we iets concreets horen. Maak je echter niet druk, de huidige PlayStation VR headset werkt gewoon met de PlayStation 5.