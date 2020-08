Review: West of Dead – Na het leven volgt logischerwijs de dood; het is een cyclus die al millennia lang ons universum in bedwang houdt. Het is dan misschien ook wel wat intrigerend dat we nog steeds niet met 100 procent zekerheid kunnen zeggen hoe deze “dood” er dan precies uitziet. Zijn er hemelpoorten die wagenwijd voor ons opengaan? Wordt onze ziel gereïncarneerd in een ander lichaam? Volgt na het leven gewoon een doodse stilte? Niemand die het definitieve antwoord voor ons heeft klaarstaan, maar de jonge ontwikkelaar Upstream Arcade heeft hier een wel erg specifieke visie op. Wees welkom in de duistere wereld van West of Dead, een nieuwe roguelike die je in de schoenen van een recent overleden gunslinger plaatst.

Tussen hemel en hel

Als we even in de literaire geschiedenis duiken en er de “Goddelijke Komedie” van Dante Alighieri bijnemen, dan krijgen we te lezen dat dode zielen naar drie plaatsen kunnen gaan: de gekende hemel en hel zijn van de partij, maar tussen beide in ligt het vagevuur, oftewel purgatory, waar de zielen terechtkomen die nog niet zuiver genoeg zijn om de hemelpoorten te betreden. Deze zielen moeten vaak een soort beproeving doorstaan om uiteindelijk verlost te worden van hun kwellingen en rust te vinden. West of Dead speelt zich in deze omgeving af en geeft jou de opdracht om zo’n ziel te begeleiden op zijn zware tocht door het vagevuur heen, dat hier de vorm aanneemt van een eindeloos doolhof aan gebieden uit het Wilde Westen.

West of Dead begint bij het einde van je leven. Je ontwaakt in een bar, waar je begroet wordt door een vriendelijke barman die je er even op wijst dat je morsdood bent. Jijzelf bent je identiteit vergeten en je hebt al helemaal geen idee hoe je dan eigenlijk gestorven bent. Het enige wat door je hoofd spookt, is dat je dood op één of andere manier gelinkt zou zijn aan de mysterieuze “Preacher”. Tijd dus om aan je lange tocht te beginnen op zoek naar deze Preacher om zo antwoorden te verkrijgen. Het wordt een strijd op leven en dood en dat mag je gerust letterlijk nemen. Het verhaal ontplooit zich langzaam, maar het mysterie boeit en de zachtjes brommende stem van het hoofdpersonage, ingesproken door Ron – Hellboy – Perlman, maakt het geheel wel de moeite waard.

Schieten en sterven

Zodra je de bar verlaat, begin je aan een nieuw “leven” in het vagevuur. Je doorloopt hierbij verschillende dungeons die tijdens elke run een andere lay-out krijgen. Elke dungeon heeft op zijn beurt verschillende kamers die gevuld kunnen zijn met allerlei zaken: veelal kom je echter in een heuse shootout terecht waar je behendig je tegenstanders moet zien uit te schakelen. West of Dead speelt hierbij als een tactische top-down twin-stick shooter, waarbij elke beweging die je maakt cruciaal kan zijn. Kamers zijn telkens gevuld met verschillende stukken dekking, waar jij je op de juiste momenten moet achter zien te verstoppen. Verschillende vijanden hebben bovendien verschillende vechtstijlen, dus jij moet je zien aan te passen aan elke situatie. Intensieve gevechten verzekerd!

Cruciaal bij deze gevechten is het gebruik van licht: het verderfelijke gespuis dat je tegen het lijf loopt, is namelijk niet zo’n grote fan van wat licht in hun leven. Elke kamer heeft zo ook lampen die je op tactische momenten dient aan te steken om zo de vijanden tijdelijk te verlammen. Als een ware gunslinger heb je uiteraard ook een uitgebreid arsenaal aan wapens tot je beschikking. Revolvers, shotguns, snipers, alsook dynamiet, werpmessen, schilden en nog veel meer. Deze stukken uitrusting speel je vrij door onderweg “sin” te verzamelen, wat de lokale munteenheid is van purgatory. Na elk level krijg je de mogelijkheid om je sin te spenderen en zo nieuwe zaken vrij te spelen. Sterf je tijdens een level voordat je de finish weet te bereiken, dan verlies je uiteraard alle sin die je verzamelde.

Maak je hierbij geen illusies: sterven zul je, opnieuw en opnieuw en opnieuw… Elk leven eindigt vroeg of laat met de dood en telkens opnieuw zal je terug gekatapulteerd worden naar de bar waar alles begint. Elk leven maakt je wel sterker en geeft je toegang tot meer verschillende wapens. Ook zal je onderweg, naarmate het verhaal vordert, meer interessante zaken tegenkomen die we hier niet zullen bespreken om spoilers te voorkomen. Je zal echter wel even moeten doorbijten, want de progressie aan het begin van de game verloopt vrij traag. Het duurt, met andere woorden, toch wel even voordat je echt goede upgrades weet te verzamelen die je verder zullen brengen in de game. Eens je deze fase voorbij bent, zal je beduidend vlotter door de levels heen knallen. Verslavend is het alleszins zeker!

Een onzichtbare vijand

West of Dead klinkt eigenlijk als een fantastische game die lekker vlot wegspeelt en die je uren zal bezighouden. Begrijp ons niet verkeerd: dat is het ook werkelijk, maar de game wordt momenteel geplaagd door een frequente lading aan bugs en glitches. We rollen even ons perkament uit en geven jullie een bloemlezing van onze favoriete bugs. West of Dead beging de volgende zonden: vaststeken van ons personage in een stuk decor, het laten vallen van ons personage door de map, het glitchen door stukken dekking, het plots niet meer functioneren van de R2-knop, een autosave functie die plots errors geeft en ten slotte het veelvuldig tonen van het beruchte “blue screen of death”. De straf die West of Dead hiervoor hopelijk krijgt: een spervuur aan patches.

Op het moment van schrijven wordt de pret dus frequent bedorven door één van de bovenstaande misdrijven, wat het pennen van deze review enorm moeilijk maakt. We hopen met een enorme passie dat deze problemen snel van de baan worden geholpen, want West of Dead is op vlak van gameplay, verhaal en sfeer enorm geslaagd. Onderweg sterven door een vervelende bug, of bepaalde gebieden niet kunnen betreden door bugs zorgt echter wel voor enorme frustraties die ons vaak het spel deden afsluiten. Ook de camera, die nu niet precies onder de categorie “bugs” valt, werkt soms wel eens tegen aangezien je die niet manueel kan verplaatsen.