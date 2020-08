Dankzij een vermelding in de Microsoft Store, weten we nu dat FIFA 21 exact 50.01GB aan schijfruimte in beslag neemt. Nu geldt dat natuurlijk voor de Xbox One, echter is het aannemelijk dat dit op de PlayStation 4 min of meer hetzelfde is. FIFA 20 zat net onder de 50GB, dus het is goed nieuws dat dit niet erg is toegenomen en zodoende binnen de perken blijft. Ik kijk naar jou Call of Duty: Modern Warfare.

Inmiddels hebben we met VOLTA, de carrière modus en FIFA Ultimate Team van FIFA 21 gespeeld. Tarek zijn impressie lees je hier. In de bovenstaande trailer kun je de nieuwe carrière modus bewonderen. Ben je meer van het spelen zelf? Dan kun je de eerste gameplay trailer van FIFA 21 hier bekijken. Overigens krijgen eigenaren van de PS4-versie een gratis upgrade naar PS5-versie.