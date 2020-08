Vorige week werd duidelijk dat de website Pawn Takes Pawn door Activision en Treyarch gebruikt wordt om de nieuwe Call of Duty te teasen, die volgens eerdere lekken de subtitel ‘Cold War’ krijgt. Dat lijkt nu door de teaserwebsite bevestigd te worden, waar inmiddels het één en ander aan informatie bij is gekomen.

Zo staan er nu videobanden op het tafeltje naast de televisie en die hebben als omschrijving de jaren 1961 – 62, 1968 – 69 en 1972 – 73 aan de zijkant staan. Dat zou eventueel kunnen hinten naar momenten waarop je conflicten in de game zult ervaren, wat aansluit op de Koude Oorlog die toen volop gaande was.

Tevens is er een label aan de televisie toegevoegd en als je die teksten invoert op de website, krijg je te zien dat het teasen stapsgewijs gaat (zie afbeelding hieronder). De andere pagina geeft een interessantere tekst weer, hierboven afgebeeld, en dat hint naar een langdurig traject.

Zo staat er in de brief te lezen: “Het plot dat zich aan het ontwikkelen is, is al decennia in de maak. Het zal niet in één nacht ontrafeld worden. Sommige gevechten kunnen snel gewonnen worden, andere kosten dagen. Je hebt het eerste stuk van vele gevonden.”

Veel wijzer worden we er niet van, maar dat maakt het niet minder interessant. Gezien Activision ook volledig van het gebruikelijke aankondigingstraject is afgestapt – anders hadden we nu al wel alle basis informatie gehad – is het koffiedik kijken wanneer de game echt uit de doeken wordt gedaan.

We blijven het volgen en bij significante updates lees je het hier.