Ghost of Tsushima is zoals veel exclusieve PlayStation 4 games van Sony een singleplayer titel, maar daar zal het niet bij blijven. Als verrassing is vanmiddag de Legends modus aangekondigd, wat een coöperatieve uitbreiding voor de game is, die voor dit najaar op de planning staat.

Het gaat hier om een gratis uitbreiding voor de game en hierin nemen maximaal vier spelers de rol aan van een krijger en het doel is om tegen golven van vijanden te vechten. Dit is met vier spelers mogelijk, maar binnen Legends is er ook nog een apart onderdeel dat je missies laat spelen.

Als je met z’n tweeën speelt, dan kun je aan de slag in een reeks van coöp missies, die zijn gebouwd op basis van de singleplayer campagne. Hier komt wel een twist in de gameplay bij kijken, want je zult regelmatig moeten synchroniseren met de andere speler – wat dat ook mag betekenen.

Gezien je niet met Jin in de multiplayer speelt, zul je een personage kunnen kiezen uit één van de volgende vier klassen: Samurai, Hunter, Ronin en Assassin. Elke klasse heeft unieke mogelijkheden en voordelen, waar Sucker Punch in de nabije toekomst meer over zal delen.

Om nog een schep op de wave based modus en de coöp missies te doen, zal er ook nog een Raid verschijnen kort na de release van Legends. Hierin krijg je een geheel nieuw gebied voorgeschoteld dat je met je vrienden zult moeten doorkruisen.