In samenwerking met KaartDirect.nl, je vaste adres voor PlayStation tegoed en meer, geven wij drie codes weg voor de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Warehouse demo. Omdat we graag zien dat jullie zo snel mogelijk aan de slag kunnen hoef je niet al teveel moeite te doen, het achterlaten van een reactie hieronder is voldoende. Deze Warehouse demo is een pre-ordervoordeel van de digitale versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 die je kunt aanschaffen met PSN-tegoed dat je koopt via KaartDirect.nl.

Om kans te maken laat je dus hieronder in de comments een reactie achter, let wel, alleen geregistreerde leden kunnen meedoen. Daarbovenop geven we ook maar liefst 5x een 10% kortingscode weg die je kunt gebruiken op KaartDirect.nl. We sluiten de prijsvraag morgenochtend om 10:00 uur en gaan alle codes nadien uitdelen onder de winnaars. Wie weet speel jij dus morgenochtend al wel deze demo.

Het maakt niet uit wat de inhoud van je reactie is, zolang deze maar niet in strijd is met de huisregels.