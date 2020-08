Spelers van Marvel’s Avengers op de PlayStation 4 hebben straks één groot voordeel tegenover spelers van de game op de Xbox One. Gezien de Spider-Man licentie bij Sony ligt, zal dit geliefde personage zijn opwachting maken in de PS4-versie van de game, dit als exclusief personage. Tot voor kort was niet bekend wanneer hij toegevoegd zou worden, maar de retailer GAME lijkt meer te weten.

Zij hebben een mailtje uitgestuurd naar hun klantenbestand om de pre-orders op de game aan te jagen en daarin staat dat Spider-Man in maart 2021 naar de game komt. Dat is officieel niet door Square Enix noch Crystal Dynamics gecommuniceerd, dus of het klopt is even afwachten. Desalniettemin klinkt het plausibel.

Sony is overigens maar wat blij met deze unieke pre van de PS4-versie, zo hebben ze de aanwezigheid van Spider-Man (zij het op termijn) zelfs aan het hoesje van de game laten toevoegen. Nu staat op de box-art een labeltje met daarop de komst van Spider-Man naar Marvel’s Avengers, zij het als een exclusieve extra.