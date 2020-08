Na de release van Marvel’s Avengers zullen er een hoop extra helden aan de game toegevoegd worden. Hieronder valt Spider-Man, zoals onlangs al bekend werd, maar nu zijn er nog meer helden ‘gelekt’ en dat op basis van het dataminen van de beta. In de code van de game zijn referenties gevonden naar de onderstaande personages:

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Captain America

Doctor Strange

Falcon

Hawkeye

Hulk

Hulkbuster

Iron-Man

Kamala

Kate Bishop

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Scarlet Witch

She-Hulk

Thor

Vision

War Machine

Wasp

Black Widow

Winter Soldier

Een paar zijn bekend, die zitten er immers vanaf de release al in. Buiten dat is de lijst behoorlijk uitgebreid en er zitten zeker interessante namen tussen. De Marvel liefhebbers hebben zo te zien geen reden tot klagen, want de variatie lijkt volop aanwezig te zijn.

Toch is geen van de personages die uit de datamine naar voren zijn gekomen officieel bevestigd, afgezien van Spider-Man, dus het is nog even de vraag of ze ook daadwerkelijk als speelbare figuren worden toegevoegd.