Turtle Beach heeft twee nieuwe headsets aangekondigd die deze maand en in september zullen verschijnen. Het gaat om de Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 en Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 en deze headsets werken zowel met de current- als next-gen platformen.

De Gen 2 versie van de Stealth 600 is een nieuwe iteratie van het al bekende model en deze zal verkrijgbaar zijn in zwart en wit. De officiële release in de Verenigde Staten was afgelopen weekend, de release voor Europa staat voor eind deze maand gepland als we retailers raadplegen.

De Stealth 700 Gen 2 verschijnt op 20 september, of die datum ook voor Europa geldt is niet helemaal duidelijk. Beide headsets zullen zonder problemen met de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 en Xbox Series X werken.

De witte headset hieronder is de Stealth 600 Gen 2 en de zwarte de Stealth 700 Gen 2.