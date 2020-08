Onlangs konden we jullie al melden dat het zesde seizoen van Apex Legends – ‘Boosted’ – in augustus van start zal gaan. Inmiddels is Respawn Entertainment begonnen met het uitrollen van het nieuwe seizoen en kun je dus snel aan de slag, als dat niet al mogelijk is.

Om de start van het zesde seizoen te vieren, heeft de Amerikaanse studio een gameplay trailer gedeeld, waarin je kunt zien wat je de aankomende periode zoal staat te wachten. Zo verschijnt onder andere een nieuwe Legend met de naam ‘Rampart’ ten tonele en kun je middels crafting stations verschillende items in elkaar zetten.