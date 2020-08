Remedy Entertainment is het afgelopen jaar flink bezig geweest met Control en we konden onlangs melden dat de ‘AWE’ uitbreiding gepland staat voor eind augustus én dat Control zijn opwachting zal maken voor de PlayStation 5 en Xbox Series X in de zogeheten ‘Ultimate Edition’.

De Finse studio is echter ook bezig geweest met het verbeteren van de game zelf en bij de release van de eerder genoemde uitbreiding verschijnt een gratis update die de ‘Assist Mode’ introduceert. Deze functionaliteit biedt de speler een aantal opties om het spelverloop te versimpelen. Zo kun je bijvoorbeeld veranderen hoeveel schade Jesse uitdeelt of ontvangt en hoe snel haar energie terugkeert om speciale krachten in te zetten.

Het is zelfs mogelijk om Jesse onsterfelijk te maken en dat je dus geen game over scherm meer te zien krijgt. Tevens introduceert de update een aantal ‘soft checkpoints’ tijdens missies om zo het speelplezier te verhogen. Het is echter niet duidelijk of deze opties invloed hebben op je voortgang qua Trophies.