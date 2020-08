Aankomende september zien we de wederopstanding van een tweetal legendes in de historie van games: dan verschijnt namelijk Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 in de winkelrekken. De wat oudere lezers onder ons kunnen het zich misschien nog wel herinneren: op een zaterdagmiddag met vrienden rondscheuren op je skateboard en de grootste tricks aaneenrijgen.

Onlangs is er een demo verschenen van de remake-bundel en zoals men dat wel vaker leuk vindt, zijn een aantal spelers in de bestanden van de game gedoken om te kijken of ze alvast wat geheimen kunnen onthullen. Gelukkig blijkt de schatkist niet leeg te zijn, want een gebruiker op Twitter met de naam ‘CheezhOfficial’ heeft ontdekt dat ook Officer Dick zal verschijnen in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Dat is echter niet het enige nieuws. Het geliefde personage – die in de eerste vier games zowel NPC als een geheime unlockable character was – lijkt vertolkt te worden door niemand anders dan Jack Black. Het is nog niet bekend of we nog meer cameo’s van bekende acteurs mogen verwachten, maar misschien dat de dataminers nog wat leuks weten te onthullen.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verschijnt op 4 september.