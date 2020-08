De nieuwste toevoeging aan de populaire Battlefield franchise is tot op heden nog niet officieel aangekondigd, maar er wordt momenteel wel erg hard aan gewerkt. Onlangs doken wat nieuwe details op over het multiplayer gedeelte van deze game, met dank aan de beruchte leaker Tom Henderson, die de voorbije jaren al meermaals correcte info over Call of Duty en Battlefield wist te lekken.

Allereerst wist hij ons te vertellen dat sommige multiplayer maps van Battlefield 6 toch wel vrij groot in omvang zullen zijn: zo zouden er in totaal een maximum van 128 spelers op één map kunnen knallen. Als je niet zo’n grote fan bent van zulke enorm grote gevechten hoef je echter niet te vrezen: 32 vs 32 maps zullen ook nog steeds aanwezig zijn.

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

Maps van zo’n omvang doen ons uiteraard direct denken aan eventuele Battle Royale mogelijkheden. Battlefield V had al zo’n modus en vandaag de dag blijkt de hype voor Battle Royale nog steeds niet te zijn gaan liggen. Hierover heeft Tom eigenlijk weinig concreets te zeggen: momenteel zouden er geen plannen zijn, maar hij geeft duidelijk aan dat hij hier niet 100% zeker over is. Momenteel is afwachten dus de boodschap.