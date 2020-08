Momenteel zijn we met zijn allen bezig met een emotioneel afscheid van onze geliefde PS4 consoles, nu de release van de PS5 steeds dichterbij komt. De games die rond deze tijd uitkomen zullen dan ook meestal op zowel de PS4 als op de PS5 speelbaar zijn. Eén van de nieuwe releases van deze week is dan misschien wat onconventioneel: we krijgen er namelijk een nieuwe PS3-game bij. Voor degenen die vergeten zouden zijn wat dit precies is, hebben we even een korte geschiedenisles: de PS3 was een gameconsole die na de PS2 en voor de PS4 uitkwam. Zo, nu is iedereen mee!

Alle gekheid op een stokje, nieuwe games voor de PS3 zijn vandaag de dag enorm zeldzaam waardoor we toch enigszins verrast waren om dit te horen. De game in kwestie is Shakedown: Hawaii, een top-down shooter die al eerder uitkwam op onder andere de PS4. De kans is dus degelijk bestaande dat deze game wel eens de allerlaatste release zou kunnen zijn voor de PS3, tenzij we in de toekomst nog zulke verrassingen zouden krijgen natuurlijk. Als je de game al zou hebben aangeschaft op de PS4 of PS Vita, dan kan je de PS3-versie helemaal gratis spelen. Waarom je zou terugschakelen naar de PS3 weten we niet, maar het is leuk om te weten dat die mogelijkheid er dus wel degelijk is.