Op vlak van VR-games is Beat Saber al geruime tijd een erg populaire keuze. Er is namelijk iets erg verslavend aan het doorklieven van gekleurde blokjes met virtuele lasers. Door een recente update zijn we nu echter one step closer bij een perfecte game, want maar liefst 11 nummers van de enorm populaire rockband Linkin Park zijn nu verkrijgbaar als DLC. De dood van zanger Chester Bennington voelt dan misschien nog steeds erg pijnlijk aan voor de fans, toch blijft zijn muzikale erfenis doorleven en dat wordt nu dus nogmaals bewezen.

Je kan elk nummer apart aanschaffen, maar je kan er ook voor kiezen om de bundel als geheel te kopen voor €13.99 via de PlayStation Store. Duik dus snel in de virtuele wereld van Linkin Park en verwoest die blokjes totdat je vingers numb worden.

De concrete nummers waar het om gaat zijn de volgende: