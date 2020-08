Een gebruiker op Reddit heeft ontdekt dat Take-Two Interactive, het moederbedrijf van ontwikkelaar Rockstar Games, het domein GTAVICECITYONLINE.com heeft geregistreerd. Uiteraard kan dit uit voorzorg gedaan zijn en hoeft het niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk naar een nieuwe Grand Theft Auto-game verwijst. Immers, de ontwikkelaar is druk bezig om Grand Theft Auto V en Online naar de PlayStation 5 te brengen.

Nu gaan er echter al jaren geruchten over Grand Theft Auto VI, maar niets daarvan is nog uitgekomen. Waar de PlayStation 2 maar liefst drie GTA-games kreeg, krijgt GTA V maar liefst drie PlayStation consoles. Als we echter meegaan in de speculatie, dan klinkt het aannemelijk dat die nieuwe game zich niet weer in en rondom San Andreas gaat afspelen. Daarnaast past VI mooi in de titel van Vice City en gezien de populariteit van het origineel, is een uiteindelijke terugkeer niet onwaarschijnlijk.