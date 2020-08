Als je Call of Duty: Warzone speelt en de FR.556 (FAMAS) ter handen hebt genomen, dan zul je gemerkt hebben dat het nogal een krachtige under-barrel shotgun heeft als je die daarop monteert. Deze attachment is zo krachtig dat je daarmee tegenstanders met één schot neer krijgt. Zelfs als ze volledige armor hebben en dat is niet correct.

Nu dit eenmaal bekend is – deze combinatie werd niet heel veel gebruikt – beginnen steeds meer spelers dit toe te passen in hun gameplay en dat is niet eerlijk. Mocht je hier mee te maken hebben gehad, in goede of kwade zin, dan hebben we goed nieuws: Infinity Ward is ervan op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Wanneer de oplossing komt is echter nog niet bekend, maar het zal vast niet lang duren.

We’ve identified the issue with the FR 5.56 and are currently working on a fix. We’ll share more details as they become available. Thank you all for your patience. — Infinity Ward (@InfinityWard) August 17, 2020