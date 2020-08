Als auteur H.P. Lovecraft vandaag de dag nog had geleefd, dan was hij stinkend rijk geworden door onder meer alle games die op zijn werk worden gebaseerd. De grotere vraag is echter of al dat geld ook de wisselende kwaliteit van de games in kwestie goedmaakt. Transient van ontwikkelaar Stormling studios, is de nieuwste game die inspiratie uit Lovecraft zijn verhalen put.

Het team is al aardig bekend met Lovecraft, aangezien het ons eerder Conarium bracht, wederom een Lovecraft titel. Onze Matthias was er redelijk over te spreken, zijn Conarium review lees je op de site. Transient moet dit jaar nog uitkomen op de PlayStation 4, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Er wordt wel gehint dat er meer informatie naar buiten komt tijdens het aanstaande Gamescom Opening Night Live evenement.