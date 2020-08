Deathloop is in ontwikkeling bij Arkane Studios en deze game zou tegelijkertijd met de PlayStation 5 dit najaar moeten verschijnen. De game is tijdelijk exclusief voor de console van Sony, maar de titel gaat de geplande release missen.

Vandaag heeft de ontwikkelaar via Twitter laten weten dat ze de game uitstellen naar het tweede kwartaal van 2021. De reden voor het uitstel is dat iedereen vanuit huis moet werken tijdens deze pandemie en dat ze de hoogst mogelijke kwaliteit willen bieden.

Om de doelen te behalen en een goede game af te leveren, is het uitstellen van de game het beste volgens de ontwikkelaar.