Afgelopen juni onthulde Sony eindelijk hoe de PlayStation 5 er straks uit moet gaan zien en het ziet er naar uit dat het Japanse bedrijf flink wat mensen heeft weten te bereiken. Op het moment van schrijven is de hardware reveal trailer namelijk meer dan 30 miljoen keer bekeken.

Dat klinkt misschien niet als een bijster hoog aantal, maar het verschil met bijvoorbeeld Microsoft is aanzienlijk te noemen. De Amerikaanse softwaregigant onthulde de Xbox Series X hardware al in december 2019, waarvan de trailer over de afgelopen maanden “slechts” 13 miljoen keer is bekeken.

Dit betekent dat Sony op dit moment een comfortabele voorsprong heeft qua kijkers. Of dat zich ook gaat vertalen in daadwerkelijke verkoopcijfers, zullen we aan het einde van het jaar gaan merken.