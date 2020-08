Onlangs bracht Ubisoft de shooter Hyper Scape uit, waarop wij kort daarna een special publiceerden om precies te vertellen hoe deze free-to-play shooter nou werkt. Het ziet er in ieder geval naar uit dat Ubisoft met veel vertrouwen de strijd aan wil gaan met bijvoorbeeld Apex Legends. Om de launch van Hyper Scape te vieren, heeft men dan ook snel een nieuwe modus geïntroduceerd die tot 1 september beschikbaar is.

De modus in kwestie heet ‘Faction War’ en zet je, samen met 95 andere spelers die weer verspreid zijn over vier facties, in Neo Arcadia. Natuurlijk barst al snel de strijd los en het is aan jou om – samen met je factie – de overwinning te pakken. Ubisoft heeft ten slotte nog een trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.