Nu we zekerheid hebben dat een nieuwe Batman-game getoond zal worden op DC Fandome, gaan alle remmen los bij ontwikkelaar WB Games Montreal. De ontwikkelaar loste in het verleden al eens graag een teaser hier en daar, wat ook nu opnieuw het geval is. De site r3dakt3d.com werd actief gezet en een erg cryptisch filmpje op Twitter geplaatst.

Als je het bovenstaande filmpje op een specifiek moment pauzeert, krijg je het onderstaande beeld te zien, waar we met wat lichte fantasie toch wel het logo van de befaamde Court of Owls in kunnen herkennen. De site waarvan sprake heeft niet zo’n logo, maar geeft ons wel de mysterieuze boodschap: “WE HAVE BE3N EXPECTING YOU” mee. Waarschijnlijk krijgen we op 22 augustus eindelijk meer concrete info te horen.