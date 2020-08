In trailers van WWE 2K Battlegrounds zijn er al wat worstelaars voorbij gekomen die speelbaar zullen zijn in de game, maar het volledige roster was nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen.

Er zijn in ieder geval genoeg worstelaars waaruit je kunt kiezen als je WWE 2K Battlegrounds gaat spelen, want er zijn meer dan 70 personages beschikbaar. De volledige lijst van speelbare worstelaars tijdens de lancering van WWE 2K Battlegrounds is als volgt:

AJ Styles

Akira Tozawa

Aleister Black

Alexa Bliss

Alicia Fox

Andre The Giant

Apollo

Asuka

Baron Corbin

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Big E

Big Show

Bobby Lashley

Bobby Roode

Braun Strowman

Bray Wyatt

Brie Bella

Brock Lesnar

Carmella

Cesaro

Charlotte Flair

Daniel Bryan

Dolph Ziggler

Drew McIntyre

Edge (Pre-order bonus)

Elias

Ember Moon

Finn Bálor

Hulk Hogan

Jake “The Snake” Roberts

Jeff Hardy

John Cena

Kalisto

Karl Anderson

Kevin Owens

Kofi Kingston

Lince Dorado

Liv Morgan

Luke Gallows

Mandy Rose

Mankind

Mickie James

Naomi

Natalya

Nia Jax

Nikki Bella

Nikki Cross

Randy Orton

Rey Mysterio

Ricochet

Roman Reigns

Ronda Rousey

Rowan

R-Truth

Samoa Joe

Sasha Banks

Seth Rollins

Sgt. Slaughter

Shawn Michaels

Shinsuke Nakamura

Stephanie McMahon

Stone Cold Steve Austin

The Miz

The Rock

Triple H

Undertaker

Xavier Woods

Yokozuna

Na de release van de game zal het aantal aanzienlijk groeien, want de volgende worstelaars zullen in de loop der tijd worden toegevoegd: