Zondag 23 augustus spelen twee teams om de overwinning in de finale van de UEFA Champions League. Wie er precies in de finale komt te staan is nog niet duidelijk, maar drie van de vier overgebleven ploegen hebben nog nooit het miljoenenbal gewonnen.

Daarop heeft PlayStation – die al geruime tijd sponsor is van de Champions League – leuk weten in te spelen. Via Twitter heeft men namelijk bekendgemaakt dat je vanaf nu twee gratis thema’s kunt downloaden, die natuurlijk geheel in het teken staan van de Champions League.

Eén thema is dynamisch en daarop zien we het iconische logo langzaam draaien. Er is echter ook een statisch thema, dat de sfeer mooi weet neer te zetten door de binnenkant van een stadion weer te geven.

Om het dynamische thema te downloaden kun je hier terecht. Voor het statische thema kun je deze link bezoeken.