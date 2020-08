Exit Inazuma Eleven; de nieuwe koploper als het gaat om over de top voetbalgames is Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Bandai Namco creëert wat extra hype in de aanloop naar de release met wederom een nieuwe trailer.

Hierin staat het elftal van jong Brazilië centraal en krijgen de topspelers uit het team een plekje in de spotlights. Captain Tsubasa: Rise of New Champions ligt vanaf 28 augustus in de winkels.