2K Games heeft al twee grote sportfranchises onder zijn hoede met WWE 2K en NBA 2K. Vanaf vrijdag komt daar een nieuwe bij: PGA Tour 2K21. Om de aankomende lancering te vieren is er een trailer vrijgegeven, die je onder dit bericht kunt checken.

De nieuwe golfserie wordt gemaakt door HB Studios. Als je veelvuldig golfgames speelt, dan komt deze ontwikkelaar je wellicht bekend voor. Dit team was namelijk verantwoordelijk voor The Golf Club-serie. 2K diende voor het derde deel als uitgever en dat is waarschijnlijk zo goed bevallen dat HB Studios nu is opgenomen in de 2K-sportfamilie.